Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
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21.07.2026 20:45:00
Morgan Stanley Projects the Space Economy Could Reach $1 Trillion in the Coming Decades. 3 Companies Positioned to Benefit.
With high-profile launches and increased investments, the space economy appears to be entering a growth phase. And although it can be hard to put a value on space operations, Morgan Stanley (NYSE: MS) seems to think the space economy is on its way to a trillion-dollar market by 2040.Whether the space economy hits that mark over the next 14 years remains to be seen, but there's no doubt it's growing, with runway ahead. For investors looking to hop on the train, three companies poised to benefit are Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) (also known as SpaceX), AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), and Lockheed Martin (NYSE: LMT).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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