Neue Einschätzung 02.09.2025 11:25:39

Morgan Stanley-Rating: ING profitiert, Commerzbank verliert an Attraktivität - Aktien reagieren gemischt

Eine Abstufung durch die US-Investmentbank Morgan Stanley auf "Equal-weight" hat die Aktie der Commerzbank am Dienstag belastet.

Sie gab als zweitschwächster Wert im DAX um 2,9 Prozent auf 32,42 Euro nach.

Erst in der vergangenen Woche war sie unter die 21-Tage-Linie gesackt, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Nun nähert sie sich der mittelfristigen 50-Tage-Linie bei rund 31,50 Euro, die noch eine Unterstützung ist. Mit Blick auf das laufende Jahr können sich Anleger aber immer noch über eine Verdoppelung des Kurses freuen.

Morgan-Stanley-Analyst Alvaro Serrano strich seine "Overweight"-Empfehlung, auch wenn er das Kursziel von 32 auf 36 Euro anhob. Zudem ersetzte er die Commerzbank-Aktie durch die der ING auf seiner "Top Pick"-Liste europäischer Banken.

Auf dem aktuellen Bewertungsniveau seien zunächst weitere Fortschritte im Businessplan der Frankfurter nötig, schrieb er zur Begründung seiner Abstufung. Die ING-Aktie hob er zugleich auf "Overweight" und lobte den dynamischen Anstieg der Einlagen der niederländischen Großbank. ING legten im schwächelnden Gesamtmarkt um 0,2 Prozent auf 20,56 Euro zu.

