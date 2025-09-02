Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Neue Einschätzung
|
02.09.2025 11:25:39
Morgan Stanley-Rating: ING profitiert, Commerzbank verliert an Attraktivität - Aktien reagieren gemischt
Erst in der vergangenen Woche war sie unter die 21-Tage-Linie gesackt, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Nun nähert sie sich der mittelfristigen 50-Tage-Linie bei rund 31,50 Euro, die noch eine Unterstützung ist. Mit Blick auf das laufende Jahr können sich Anleger aber immer noch über eine Verdoppelung des Kurses freuen.
Morgan-Stanley-Analyst Alvaro Serrano strich seine "Overweight"-Empfehlung, auch wenn er das Kursziel von 32 auf 36 Euro anhob. Zudem ersetzte er die Commerzbank-Aktie durch die der ING auf seiner "Top Pick"-Liste europäischer Banken.
Auf dem aktuellen Bewertungsniveau seien zunächst weitere Fortschritte im Businessplan der Frankfurter nötig, schrieb er zur Begründung seiner Abstufung. Die ING-Aktie hob er zugleich auf "Overweight" und lobte den dynamischen Anstieg der Einlagen der niederländischen Großbank. ING legten im schwächelnden Gesamtmarkt um 0,2 Prozent auf 20,56 Euro zu.
