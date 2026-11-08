CGI Group Aktie

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WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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08.11.2026 14:30:00

Morgan Stanley Says $300. Michael Burry Says Overvalued. Here's Who Is Right About SpaceX Stock.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock remains exceptionally volatile. Shares currently trade about 17% lower than their first-day closing price back in early June. At various times this year, shares have rapidly shed more than one-third of their value, only to surge higher again by more than 50%.

The market seemingly can't make up its mind about SpaceX's valuation. Neither can the experts.

By one metric, most of Wall Street is in agreement regarding SpaceX stock. Out of 35 analysts covering the space stock, 29 have "buy" ratings, six have "hold" ratings, and just one has a "sell" rating. The consensus price target is around $250, indicating more than 86% upside potential.

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