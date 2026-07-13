CGI Group Aktie

CGI Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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13.07.2026 10:51:55

Morgan Stanley sees Q2 profit boost for non-tech stocks ahead of earnings

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