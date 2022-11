Morgan Stanley setzt im Aktienjahr 2023 auf 'Emerging Europe'

Die US-Bank Morgan Stanley sieht im Jahr 2023 für Aktien-Anleger vor allem Chancen in aufstrebenden Märkten in Europa und nennt Griechenland und Polen als Favoriten.

Nach einem herausragenden Aktien-Jahr in der Region Naher Osten mit überdurchschnittlichen Kursentwicklungen lenkte Aktien-Strategin Marina Zavolock in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Fokus nun auf "Emerging Europe". Griechenland stufte sie auf "Overweight" hoch, Polen empfiehlt sie als taktisches "Overweight".

Zavolock rechnet aufgrund von zyklischem Rückenwind und Währungsstärke mit einer fortdauernden Neubewertung in der Region. Zudem sei in den Aktienkursen das herausfordernde Konjunkturumfeld in Europa schon größtenteils eingepreist.

Griechenland favorisiert die Expertin vor dem Hintergrund deutlicherer Reaktionen von Banken auf Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank (EZB), unterschätzter Möglichkeiten zur Bilanzsanierung, niedriger Bewertungen und einer relativ robusten Konjunktur. In Polen bieten sich Zavolock zufolge Chancen für anhaltend steigende Kurse durch die Rotation globaler Anlage-Schwerpunkte und zyklisch tiefe Bewertungen.

