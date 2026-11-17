Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
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17.11.2026 08:55:29
Morgan Stanley startet mit vier aktiven ETFs an der SIX Swiss Exchange
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Börse. (Bild: zVg)">
Mit der Kotierung von vier aktiv verwalteten ETFs baut die Schweizer Börse ihr Angebot in einem wachsenden Marktsegment aus. Damit ist Morgan Stanley Investment Management der vierzigste ETF-Emittent an der SIX.
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