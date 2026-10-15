Morgan Stanley stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Morgan Stanley präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,03 USD gegenüber 2,80 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Morgan Stanley mit einem Umsatz von insgesamt 33,28 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at