Morgan Stanley Stock Rises 4% On Strong Q1 Earnings Beat

(RTTNews) - Morgan Stanley (MS) shares climbed 4.22 percent to $191.07, gaining $7.73 on Wednesday, after the company reported strong first-quarter results driven by robust revenue growth and lower credit loss provisions.

The stock is currently trading at $191.07, up from its previous close of $183.34 on the New York Stock Exchange. It opened at $188.49 and has traded in a range of $187.92 to $194.59 during the session, with volume reaching 2.99 million shares compared to an average of 7.60 million shares.

Morgan Stanley reported net income of $5.41 billion, or $3.43 per share, up from $4.16 billion, or $2.60 per share, a year earlier. Revenue increased 16 percent to $20.58 billion, supported by strong performance in Institutional Securities and Wealth Management. The company also declared a quarterly dividend of $1.00 per share. The 52-week range for the stock is $104.78 to $194.59.