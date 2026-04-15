Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
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15.04.2026 16:35:31
Morgan Stanley Stock Rises 4% On Strong Q1 Earnings Beat
(RTTNews) - Morgan Stanley (MS) shares climbed 4.22 percent to $191.07, gaining $7.73 on Wednesday, after the company reported strong first-quarter results driven by robust revenue growth and lower credit loss provisions.
The stock is currently trading at $191.07, up from its previous close of $183.34 on the New York Stock Exchange. It opened at $188.49 and has traded in a range of $187.92 to $194.59 during the session, with volume reaching 2.99 million shares compared to an average of 7.60 million shares.
Morgan Stanley reported net income of $5.41 billion, or $3.43 per share, up from $4.16 billion, or $2.60 per share, a year earlier. Revenue increased 16 percent to $20.58 billion, supported by strong performance in Institutional Securities and Wealth Management. The company also declared a quarterly dividend of $1.00 per share. The 52-week range for the stock is $104.78 to $194.59.
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