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16.10.2026 06:31:29
Morgan Stanley Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Morgan Stanley Un gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Auf der Umsatzseite hat Morgan Stanley Un im vergangenen Quartal 170,95 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Morgan Stanley Un 170,06 Milliarden BRL umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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