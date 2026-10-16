Morgan Stanley Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Morgan Stanley Un hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 4,24 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,86 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,58 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42,98 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at