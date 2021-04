Morgan Stanley-Vehikel hält nach Offerte knapp 92% an Tele Columbus

Mit Ablauf der weiteren Annahmefrist am 1. April wurden insgesamt rund 79,2 Millionen Aktien angedient, wie die Tele Columbus AG mitteilte. Dies entspricht einem Anteil von circa 62,06 Prozent an dem Unternehmen. Zudem bringt der Ankeraktionär United Internet seine Beteiligung von 29,9 Prozent in die Bietergesellschaft Kublai ein, deren Beteiligung damit auf 91,96 Prozent steigt.

Die kartellrechtliche Freigabe hatte die EU-Kommission vor zwei Tagen erteilt. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hatten die Parteien Ende März erhalten. Die Abwicklung des Angebots ist für den 19. April geplant.

Tele Columbus hatte sich im Dezember Morgan Stanley Infrastructure Partners ins Haus geholt, um die erforderlichen milliardenschweren Investitionen in den Glasfaserausbau zu stemmen und seinen Bedarf an Fremdkapital zu reduzieren. Das Unternehmen einigte sich mit der Investmentgesellschaft auf eine Übernahme und anschließende Kapitalerhöhung. Tele-Columbus-Chef Daniel Ritz sprach angesichts der hohen Annahmequote der Offerte von einer "großartigen Nachricht".

"Damit kann die im Januar 2021 beschlossene Kapitalerhöhung im April planmäßig lanciert werden, und wir können mit voller Kraft in die Strategieumsetzung gehen", sagte er. Mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 475 Millionen Euro, die von Kublai garantiert ist, könne voraussichtlich Ende April begonnen werden.

Die derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats von Tele Columbus haben am heutigen Mittwoch mitgeteilt, dass sie ihre Ämter zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Hinblick auf den bevorstehenden Kontrollwechsel niederlegen. Kublai hatte angekündigt, nach Vollzug des Angebots den Aufsichtsrat neu besetzen zu wollen, um entsprechend ihrer Beteiligungshöhe repräsentiert zu sein. Die ordentliche Hauptversammlung ist für Ende Mai 2021 geplant.

