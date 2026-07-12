Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
|
12.07.2026 13:14:00
Morgan Stanley Warns of "Chipflation" as Hyperscalers Invest More in Compute Capacity: 2 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Chip Stocks to Buy Right Now
The artificial intelligence (AI) revolution has delivered outsized gains to a concentrated set of market participants over the last few years. In particular, semiconductor companies supplying advanced processors and high-performance memory, hyperscalers building out cloud data center fleets, and select infrastructure providers enabling connectivity and custom silicon have all captured enormous value.The reason is straightforward: Training and running frontier AI models requires enormous volumes of specialized compute, memory, and networking equipment. Hyperscalers and neoclouds have responded with record levels of capital expenditures, creating powerful demand for all the underlying hardware that supports this technology.The question smart investors are asking is which stocks remain the best opportunities as "chipflation" ripples through the tech sector and beyond.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Morgan Stanley
Analysen zu CGI Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Morgan Stanley
|195,10
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.