14.11.2025 06:31:28
Morgan Ventures gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Morgan Ventures hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 5,97 INR. Im letzten Jahr hatte Morgan Ventures einen Gewinn von 5,55 INR je Aktie eingefahren.
Morgan Ventures hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 139,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 125,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
