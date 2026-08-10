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10.08.2026 06:31:29
Morgan Ventures hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Morgan Ventures hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,37 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 48,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 55,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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