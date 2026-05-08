Morganite Crucible (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Morganite Crucible (India) hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Morganite Crucible (India) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,49 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,15 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Morganite Crucible (India) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 373,5 Millionen INR im Vergleich zu 423,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 33,43 INR, nach 49,18 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,30 Prozent auf 1,74 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,72 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at