13.11.2025 06:31:28
Morganite Crucible (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Morganite Crucible (India) lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,67 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent auf 459,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 443,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
