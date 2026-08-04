Morganite Crucible (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Morganite Crucible (India) hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,38 INR. Im Vorjahresviertel waren 10,31 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 486,8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Morganite Crucible (India) einen Umsatz von 425,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at