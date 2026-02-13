Morganite Crucible (India) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Morganite Crucible (India) hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 9,94 INR. Im letzten Jahr hatte Morganite Crucible (India) einen Gewinn von 14,01 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Morganite Crucible (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 460,9 Millionen INR im Vergleich zu 446,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

