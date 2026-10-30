Morganite Crucible (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Morganite Crucible (India) präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 25,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 531,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 459,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at