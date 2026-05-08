Morguard: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Morguard hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,48 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,42 CAD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 275,1 Millionen CAD – eine Minderung von 2,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 282,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at