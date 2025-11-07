Morguard hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Morguard äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 3,54 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Morguard 0,050 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 278,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 276,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

