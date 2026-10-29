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29.10.2026 06:31:29
Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 0,47 CAD gegenüber 0,150 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 88,9 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 87,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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