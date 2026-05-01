Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,60 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units 0,710 CAD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21,40 Prozent auf 71,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units 90,3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at