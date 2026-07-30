Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,560 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 87,2 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units 88,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at