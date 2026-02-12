Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Morguard North American Residential Real Esate Investment Trust Trust Units äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,59 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,910 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 87,9 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 88,2 Millionen CAD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,12 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 1,87 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 354,65 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 344,19 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at