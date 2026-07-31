Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,03 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units noch ein Gewinn pro Aktie von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,6 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 58,3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at