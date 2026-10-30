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30.10.2026 06:31:28
Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 CAD, nach 0,070 CAD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units im vergangenen Quartal 60,4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units 57,7 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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