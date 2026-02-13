Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,550 CAD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,58 Prozent auf 63,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,250 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,920 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 239,34 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 259,17 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at