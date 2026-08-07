Morguard vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Morguard hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,93 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,05 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,99 Prozent auf 277,7 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 280,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at