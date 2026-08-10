Mori-Gumi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mori-Gumi präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 7,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,70 Prozent auf 5,34 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mori-Gumi 6,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at