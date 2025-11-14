Mori-Gumi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mori-Gumi gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mori-Gumi 4,36 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,65 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at