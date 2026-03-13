Morien Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Morien Resources hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,02 Millionen CAD – eine Minderung um 75,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,08 Millionen CAD eingefahren.

