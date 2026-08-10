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10.08.2026 06:31:29
Morinaga Milk Industry: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Morinaga Milk Industry hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,69 JPY gegenüber 20,73 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 147,10 Milliarden JPY gegenüber 143,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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