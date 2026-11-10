Morinaga Milk Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Morinaga Milk Industry gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21,67 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 23,52 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Morinaga Milk Industry im vergangenen Quartal 153,72 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Morinaga Milk Industry 149,65 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at