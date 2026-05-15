Morinaga Milk Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Morinaga Milk Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,24 JPY. Im Vorjahresviertel waren -109,140 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 130,45 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 133,64 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 276,02 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 64,60 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 571,46 Milliarden JPY – ein Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Morinaga Milk Industry 561,17 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at