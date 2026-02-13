Morinaga Milk Industry präsentierte Quartalsergebnisse

Morinaga Milk Industry präsentierte am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Morinaga Milk Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 89,81 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 60,18 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 144,49 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 140,12 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at