12.11.2025 06:31:28
Morinaga Milk Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Morinaga Milk Industry hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 94,07 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52,02 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 149,65 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 149,96 Milliarden JPY eingefahren.
