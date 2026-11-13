Morinaga stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Morinaga hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Morinaga hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 48,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 71,20 JPY je Aktie gewesen.

Morinaga hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 61,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at