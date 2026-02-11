|
11.02.2026 06:31:28
Morinaga stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Morinaga hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Morinaga hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 53,86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 34,60 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 59,77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Morinaga einen Umsatz von 57,74 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!