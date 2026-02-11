Morinaga stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Morinaga hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Morinaga hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 53,86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 34,60 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 59,77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Morinaga einen Umsatz von 57,74 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at