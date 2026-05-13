|
13.05.2026 06:31:29
Morinaga veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Morinaga präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 26,39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 47,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 55,04 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Morinaga 52,37 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 211,07 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Morinaga 200,85 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Morinaga in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 236,67 Milliarden JPY im Vergleich zu 228,96 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.