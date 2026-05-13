Morinaga veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Morinaga präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 26,39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 47,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 55,04 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Morinaga 52,37 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 211,07 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Morinaga 200,85 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Morinaga in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 236,67 Milliarden JPY im Vergleich zu 228,96 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at