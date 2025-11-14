Moringa Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Moringa Acquisition A veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moringa Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -274,720 USD vermeldet.

