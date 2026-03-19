Moringa Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Moringa Acquisition A präsentierte in der am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -1,41 USD. Ein Jahr zuvor waren -14,170 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,960 USD. Im Vorjahr waren -395,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at