Moringa Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Moringa Acquisition A veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Moringa Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -43,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at