Moringa Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Moringa Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,85 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moringa Acquisition A ein EPS von -3,840 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at