Morio Denki: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Morio Denki hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 150,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -19,820 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Morio Denki im vergangenen Quartal 2,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 70,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Morio Denki 1,64 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at