Morio Denki: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Morio Denki hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 258,13 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 300,05 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,95 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,80 Milliarden JPY.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 487,06 JPY gegenüber 417,11 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Morio Denki im vergangenen Geschäftsjahr 8,64 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Morio Denki 9,21 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at