Morio Denki stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Morio Denki hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 150,95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 71,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Morio Denki 2,37 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at