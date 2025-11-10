|
Morio Denki veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Morio Denki hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 19,82 JPY gegenüber 35,12 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Morio Denki 1,64 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,11 Milliarden JPY umgesetzt worden.
