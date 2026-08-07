MORIROKU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MORIROKU hat am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 244,20 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MORIROKU noch ein Gewinn pro Aktie von 36,66 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,19 Milliarden JPY – ein Plus von 42,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MORIROKU 33,82 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at