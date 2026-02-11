MORIROKU verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MORIROKU lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,21 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,580 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 31,18 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,26 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at